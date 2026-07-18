Rusija pobeđuje i Ukrajinci bi na kraju sami mogli da se otarase Volodimira Zelenskog, izjavio je na Jutjubu penzionisani pukovnik američke vojske Lorens Vilkerson.

„Rusija ubedljivo poražava Ukrajinu i odnosi odlučnu pobedu. Samo je pitanje vremena kada će ta odlučnost dovesti Ukrajinu u toliko bezizlaznu situaciju da će Zelenski verovatno biti ubijen, pobeći iz grada ili tako nešto”, istakao je on.

Istovremeno, Vilkerson je naglasio da zapadne zemlje, uključujući Sjedinjene Države, nemaju jasne dugoročne planove u vezi sa Ukrajinom.

„Ne postoji strateška linija. Ne postoji strategija za Ukrajinu“, dodao je stručnjak.

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, ruske trupe su tokom protekle nedelje izvele grupne udare na objekte ukrajinskih oružanih snaga, tačnije u lukama Odesa, Čornomorsk, Južni i Dnjepar-Bugski.

Gađani su i objekti vojno-industrijskog kompleksa, skladišta municije i dronova, kao i drugi vojni ciljevi u Ukrajini. Ukrajinske oružane snage su za nedelju dana izgubile 10.155 vojnika.

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