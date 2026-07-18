Vlajčić je rekao na vanrednoj konferenciji za novinare da su 44 izbijanja svinjske kuge potvrđena u Osječko-baranjskoj, a 45 u Virovitičko-podravskoj županiji, dok je samo u petak potvrđeno 12 novih pozitivnih objekata, dok su dosad ubijene 2.822 svinje, preneo je Index.

Vlajčić je naveo da se, uprkos više od 50 miliona evra uloženih od 2023. godine u suzbijanje svinjske kuge, u Hrvatskoj i dalje beleže slučajevi grubog kršenja propisa.

On je pozvao veterinare, proizvođače i lovce da dosledno sprovode propisane mere zaštite od svinjske kuge.

Vlajčić je upozorio da se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sistemima, navodeći da je cilj da se očuva što veći deo zdrave proizvodnje, kao i da se izbegne nepotrebna eutanazija životinja.