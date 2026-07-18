Prema tvrdnjama IRGC, takođe je uništen glavni centar za veštačku inteligenciju u Bahreinu, koji su, kako navode, Sjedinjene Američke Države koristile za identifikaciju ciljeva u Iranu i vršenje “ratnih zločina”, prenosi IRNA.

“Od sada ćemo uništavati najvažnije industrijske, informatičke i tehnološke resurse, kao i one vezane za veštačku inteligenciju, kompanija sa američkim akcionarima u regionu, bez obzira na to u kojoj se zemlji nalaze”, navodi se u saopštenju IRGC.

Kako se dodaje, IRGC će uništiti najvredniju imovinu američkih kompanija u svim zemljama koje su domaćini američkih baza.