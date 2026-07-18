Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen odbila je poziv da prisustvuje finalu Svetskog prvenstva u fudbalu, koje će u nedelju biti odigrano na stadionu MetLajf u Nju Džerziju.

Glavna portparolka Evropske komisije Paula Pinjo izjavila je za Politiko da je Fon der Lajen dobila poziv za finale, ali da zbog ranije preuzetih obaveza neće prisustvovati utakmici.

"Predsednica EK je dobila poziv za finale Svetskog prvenstva, ali zbog obaveza iz svog rasporeda neće ići", rekla je Pinjo.

Milej radije prati od kuće iz sujeverja

U finalu će se sastati reprezentacije Argentine i Španije, a očekuje se da će pobednički pehar uručiti predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, koji će prisustvovati utakmici.

Dolazak na finale najavili su i španski premijer Pedro Sančez i španski kralj Felipe VI, dok se predsednik Argentine Havijer Milej, uprkos bliskim odnosima sa Trampom, prema navodima medija, takođe ne očekuje na tribinama.

Milej je ranije izjavljivao da utakmice argentinske reprezentacije radije prati od kuće iz sujeverja,prenosi Tanjug.

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