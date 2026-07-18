Žena, predstavljena pod pseudonimom Anja, navela je da je Epstin nakon osude 2008. godine promenio način "vrbovanja žrtava" i počeo da se usmerava uglavnom na mlade odrasle žene iz Rusije i istočne Evrope, kojima je obećavao karijeru u svetu mode i poslovne prilike.

Prema njenim rečima, u Epstinov krug dospela je putem agenta za modele Danijela Sijada, nakon čega joj je finansijer obećavao pomoć u manekenskoj karijeri, organizovao sastanke sa ljudima iz modne industrije i postepeno sticao njeno poverenje.

Anja tvrdi da ju je Epstin kasnije seksualno zlostavljao i da je, nakon što je postala jedna od njegovih asistentkinja, kontrolisao gotovo svaki aspekt njenog života, uključujući finansije, smeštaj, kontakte sa drugim ljudima i pristup zdravstvenoj zaštiti.

Ona je navela da su asistentkinje bile dostupne 24 časa dnevno, da su živele u stanovima koje je kontrolisao Epstin i da su bile potpuno zavisne od njega, a seksualno zlostavljanje je trajalo godinama.

Anja je takođe optužila Epstina da je prikupljao kompromitujući materijal o ženama, uključujući fotografije i snimke i da ih je podsticao da pišu pisma zahvalnosti koja su, kako tvrdi, služila kao dodatni mehanizam kontrole.

Prema njenim navodima, Epstin je asistentkinje podsticao da regrutuju nove mlade žene, a među njima je namerno stvarao nepoverenje kako bi sprečio formiranje bližih odnosa i međusobne podrške.

Anja je ispričala i da ju je Epstin nagovorio na hirurški zahvat uklanjanja tetovaže, koji je ostavio trajne ožiljke, kao i da je kasnije insistirao na dodatnoj operaciji, jer nije bio zadovoljan rezultatima.

Njene navode delimično je potvrdila i bivša Epstinova saradnica Sara Kelen, koja je ranije pred američkim zakonodavcima rekla da je on sistematski uništavao sposobnost žena da samostalno donose odluke i činio ih zavisnim od sebe.

Epstin je preminuo 2019. godine u zatvoru u Njujorku dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu maloletnicama radi seksualne eksploatacije.

Anja i Kelen su kasnije dobile odštetu iz fonda za žrtve osnovanog nakon njegove smrti.