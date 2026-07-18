Prema anketi sprovedenoj u periodu rasta cena goriva i obnovljenih sukoba na Bliskom istoku, 61 odsto ispitanika ima pesimističan pogled na stanje američke ekonomije, dok je optimistično svega 25 procenata, preneo je Rojters.

To predstavlja najslabiji rezultat od kraja 2023. godine. Istovremeno, većina ispitanika ocenjuje da se ekonomski uslovi pogoršavaju, a više njih odgovornost pripisuje Trampovoj politici nego spoljnim okolnostima.

Istraživanje pokazuje i da gotovo polovina Amerikanaca smanjuje potrošnju na osnovne potrebe, uključujući hranu i zdravstvenu zaštitu, kako bi se izborila sa višim životnim troškovima.

Rast cena benzina, koje su u proseku dostigle oko četiri dolara po galonu (oko 0,91 evro po litru), dodatno je pogoršao raspoloženje potrošača. Rezultati ankete ukazuju i na pad podrške predsedniku Trampu po pitanju ekonomije, koja je ranije bila jedno od njegovih najjačih političkih uporišta.

Ispitanici su izrazili zabrinutost zbog inflacije, rasta troškova života i posledica sukoba na Bliskom istoku po američku privredu.