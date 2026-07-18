"Državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su prvi Strateški dijalog SAD i Srbije u Vašingtonu 17. jula. Strateški dijalog pokazao je zajednički cilj dve zemlje da ojačaju partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i unaprede bilateralnu saradnju radi unapređenja mira, bezbednosti i prosperiteta, povodom obeležavanja 145 godina diplomatskih odnosa.

Energetska i ekonomska saradnja

Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su Memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Sjedinjene Američke Države pozdravile su i preliminarnu odluku Srbije da nastavi sa projektom hidroelektrane Đerdap III, kao prvog projekta identifikovanog u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici.

Ovaj projekat predstavlja veliku investiciju u regionalnu energetsku infrastrukturu i korak ka većoj energetskoj nezavisnosti Srbije.

Dve zemlje pozdravile su najavu garancije za zajam u iznosu od 50 miliona dolara koju je odobrila Američka izvozno-uvozna banka (EXIM) za grupaciju Telekom Srbija, radi uvođenja 5G mreže u Srbiji uz korišćenje pouzdanih dobavljača, čime će biti unapređena bezbednost i pouzdanost komunikacionih sistema Srbije.

Saradnja u oblasti bezbednosti i odbrane

Sjedinjene Američke Države i Srbija potvrdile su zajedničku posvećenost očuvanju regionalnog mira i bezbednosti i obavezale se da će povećati intenzitet vojnih kontakata i saradnje.

Dve zemlje istakle su značaj dvadesetogodišnje bliske saradnje između Nacionalne garde Ohaja i Vojske Srbije u okviru Programa državnog partnerstva.

Srbija je zatražila nabavku američke odbrambene opreme, koja će doprineti većoj interoperabilnosti oružanih snaga dve zemlje i dodatno ojačati odnose razvijene kroz bilateralne i multilateralne vežbe, kao i zajedničke mirovne misije.

Pored toga, Stejt department je saopštio da je izdvojio 1,5 miliona dolara za nastavak saradnje u oblasti civilnog razminiranja, odnosno uklanjanja mina i neeksplodiranih eksplozivnih sredstava.

Sjedinjene Američke Države izrazile su duboko saučešće zbog gubitka srpskog mirovnjaka koji je u junu stradao tokom službe u okviru Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL).

Nauka i tehnologija

Sjedinjene Američke Države pozdravile su odluku Srbije da pristupi Artemis sporazumima.

Reč je o skupu principa za transparentno, bezbedno i odgovorno civilno istraživanje i korišćenje svemira, koji će omogućiti proširenje mirne saradnje u oblasti istraživanja dubokog svemira kroz razmenu znanja i naučnih podataka.

Druge bilateralne inicijative

Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su Memorandum o razumevanju o podeli troškova za program Fulbrajt.

Odluka Srbije da godišnje izdvoji 300.000 dolara za podršku proširenju ovog istorijskog programa razmene omogućiće dodatne prilike za vodeće američke i srpske naučnike, profesore i studente da predaju i sprovode istraživanja od koristi za obe zemlje.

Sjedinjene Američke Države ponovile su svoju posvećenost, formalizovanu tokom posete podsekretarke za javnu diplomatiju Sare Rodžers u maju 2026. godine, da učestvuju na Ekspo 2027 u Beogradu, istorijskom događaju i prvoj specijalizovanoj izložbi koja će biti održana na Zapadnom Balkanu.

SAD su takođe pozdravile spremnost Srbije da razmotri pristupanje principima najbolje prakse Vašingtonskih principa o umetničkim delima koja su nacisti zaplenili.

Srbija je najavila nameru da dodatno produbi odnose i saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama otvaranjem novih konzulata u Majamiju i San Francisku", navodi Stejt department.

Đurić: "Vučić i Tramp nas vode u novu eru"

Podsetimo, ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je danas počelo novo poglavlje u odnosima Srbije i SAD i čestitao svim građanima Srbije na strateškom partnerstvu između naše zemlje i Amerike.

- Nešto što nismo imali ni u vreme velike Jugoslavije: danas je ceo vrh Stajt Departmenta bio na razgovorima sa delegacijom Srbije. Razgovore je otvorio državni sekretar Marko Rubio, imali smo kraći sastanak sa njim. Zatim po radnim grupama sa pomoćnicima državnog sekretara, predstavnicima Ministarstva za energetiku, trgovinu, predstavnicima Pentagona. Imali smo u prethodna 24 sata ovde i predstavnike NASA i krešendo svega je bio sada sa zamenikom državnog sekretara Kristoferom Landauom, čovekom sa kojim smo prošle godine radili na pomoći Republici Srpskoj i stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini - rekao je Đurić novinarima u Vašingtonu.

Istakao je da je srpska delegacija sa sagovornicima prešla širok spektar tema.

- Od energetike, gde nam je veoma važno da nastavimo da jačamo našu energetsku bezbednost, da gradimo nove gasne koridore, da gradimo nove elektroenergetske kapacitete, i naravno da nastavimo da gradimo našu putnu infrastrukturu kada je reč o saobraćaju, gde imamo takođe partnerstvo sa američkim kompanijama koje će nastaviti da jača i da se razvija - naveo je Đurić.

Dodao je da administracija predsednika SAD Donalda Trampa i administracija predsednika Aleksandra Vučića uvode Srbiju u novu eru srpsko-američkih odnosa.