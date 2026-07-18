Noseći eksplozivno punjenje ekvivalentno onom kod ručnog raketnog bacača, ovi dronovi nadmašuju pešadiju u pogledu brzine, izdržljivosti i otkrivanja ciljeva, čime menjaju dinamiku borbe.

FPV dronovi, kojima upravljaju vešti operateri, mogu se obrušavati brzinama većim od 150 km/h, izvodeći razorne i precizne udare po bunkerima ili direktno po ljudstvu, i to pre nego što ljudski refleksi uopšte mogu da reaguju. Oni sve češće čine ogromnu većinu taktičkih dejstava u savremenim sukobima.





Elitne jedinice ne mogu im jednostavno pobeći, već moraju da se oslone na neprekidno ometanje u okviru elektronskog ratovanja (EW), fizičku kamuflažu, sačmarice i presretačke dronove kako bi preživele u vazdušnom prostoru.

Opstanak pešadije sada zahteva taktike zaštite od dronova, kao što su skrivanje u zaklonjenim rovovima, kretanje isključivo noću i upotreba specijalizovanih elektronskih pušaka za borbu protiv bespilotnih letelica.