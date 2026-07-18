Prema dosadašnjim rezultatima istrage, incident se dogodio u petak oko 19.35 časova u regionalnom vozu na relaciji Ofenburg - Karlsrue, kada su kontrolori karata prilikom provere vozne isprave ušli u raspravu sa 36-godišnjim putnikom, prenosi Bild.

Nakon što je, kako se navodi, putnik vređao zaposlene, kontrolori su pozvali dvojicu pripadnika obezbeđenja nemačke železnice.

Tokom fizičkog sukoba između 36-godišnjeg putnika i 26-godišnjeg radnika obezbeđenja, obojica su pala na pod, a za sada iz neutvrđenih razloga otvorila su se vrata voza.

Radnik obezbeđenja ispao je iz voza u blizini mesta Etlingen-Brukhauzen u saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg.

Policija je osumnjičenog privela još u vozu, dok su druge patrole pronašle teško povređenog radnika oko dva kilometra dalje, kako leži u blizini pruge.

On je sa povredama opasnim po život prevezen u bolnicu.

Policija i kriminalistička služba u Karlsrueu pokrenule su istragu kako bi utvrdile okolnosti pod kojima su se vrata voza otvorila tokom vožnje.

Bild podseća da je kondukter Serkana Čalar preminuo nakon što ga je putnik pretukao tokom kontrole karata.

Incident se dogodio 2. februara u regionalnom vozu na relaciji Kajzerslautern–Homburg, kada je 26-godišnji putnik, koji nije imao voznu kartu, fizički napao 36-godišnjeg konduktera.

Napadač je u julu osuđen na 10 godina zatvora zbog nanošenja telesnih povreda sa smrtnim ishodom, dok je porodica stradalog smatrala da je trebalo da bude osuđen za ubistvo i zbog toga je bojkotovala izricanje presude.