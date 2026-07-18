Nemačka je podigla svoj bezbednosni nivo sa dosadašnjeg "opštog nivoa pretnje" na "visok stepen pretnje" zbog sve većeg broja bezbednosnih izveštaja i obaveštajnih saznanja, izjavio je danas nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint.

"To znači da se rizik od napada mora računati u svakom trenutku u Nemačkoj", rekao je Dobrint u intervjuu za nemački list Velt am Zontag.

"Planovi za napade na Nemačku"

On je naveo da su planovi za napade na Nemačku "jasno uočljivi", istakavši da pretnje obuhvataju kritičnu infrastrukturu, pojedince i institucije, preneo je Rojters.

Nemačka je poslednjih godina bila suočena sa više ozbiljnih napada.

Među njima je i napad u Magdeburgu krajem 2024. godine, kada je saudijski državljanin automobilom uleteo u posetioce božićnog vašara, pri čemu je poginulo šest osoba, a više stotina povređeno.

Počiniocu je prošlog meseca izrečena kazna doživotnog zatvora.

U drugom slučaju, nemački sud je prošle godine proglasio sirijskog državljanina krivim za napad nožem na festivalu u gradu Zolingen 2024. godine, u kojem su tri osobe ubijene, a 10 povređeno, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO