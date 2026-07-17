Ekstremni toplotni talasi koji poslednjih dana pogađaju Evropu stvaraju ozbiljne probleme vlasnicima elektronskih uređaja. Telefoni i tableti na visokim temperaturama mnogo lakše se pregrevaju, a u pokušaju da ih brzo rashlade, mnogi korisnici posežu za savetima sa društvenih mreža koji mogu da naprave još veću štetu, prenosi bbc.

Umesto da uređaj ostave da se prirodno ohladi, deo ljudi stavlja pregrejane telefone u frižider ili čak zamrzivač, što je dovelo do pravog talasa kvarova i prepunih servisa širom Evrope.

Bizarni „trikovi“ sa TikToka i Instagrama pune servise

Vlasnici servisa za popravku telefona kažu da imaju pune ruke posla jer pokušaji brzog hlađenja u kućnim rashladnim uređajima često izazivaju ozbiljna unutrašnja oštećenja.

Kada se vreli telefon naglo stavi u hladan frižider ili zamrzivač, unutar uređaja dolazi do stvaranja kondenzacije i vlage. To može da ošteti osetljive elektronske komponente i dovede do kvarova koji se često ne mogu popraviti.

Džejmi Farnel, vlasnik jednog servisa u britanskom gradu Vem, rekao je za BBC da je poslednjih dana primio veliki broj telefona i tableta sa unutrašnjim oštećenjima upravo zbog kondenzacije nastale nakon stavljanja u frižider. On je naveo i da je tokom prošlomesečnog toplotnog talasa u njegovom servisu eksplodirao iPad koji je kupac doneo sa naduvenom litijumskom baterijom, što pokazuje koliko pregrevanje i nepravilno hlađenje mogu biti opasni.

Frižider je opasnija zabluda i od „pirinča“

Stručnjaci upozoravaju da ovaj novi trend podseća na staru i veoma rasprostranjenu zabludu o spasavanju pokvašenog telefona stavljanjem u pirinač.

Taj savet je možda nekada imao smisla, u vreme kada su telefoni imali baterije koje su mogle da se vade i kada uređaji nisu imali otpornost na vodu, ali danas je potpuno neefikasan.

Pirinač ne može da izvuče vlagu iz zatvorenih unutrašnjih delova savremenih pametnih telefona. Uz to, sitna prašina i skrob iz pirinča mogu da uđu u zvučnike i portove za punjenje i dodatno oštete uređaj. Na isti način, frižider i zamrzivač nisu rešenje, već najbrži put do trajnog oštećenja telefona vlagom i ozbiljnog kvara.

Kako pravilno ohladiti pregrejan telefon

Vodeći svetski proizvođači tehnologije, poput Applea i Samsunga, preporučuju isključivo prirodno i postepeno hlađenje uređaja.

Ako primetite da se telefon pregrejao tokom letnjih vrućina, trebalo bi da uradite sledeće:

sklonite telefon sa direktnog sunčevog svetla i premestite ga na hladnije mesto u senci;

skinite zaštitnu masku kako bi uređaj lakše otpuštao toplotu;

odmah prekinite punjenje ako je telefon bio priključen na punjač;

isključite zahtevne aplikacije, poput igrica ili navigacije, ili telefon ugasite na neko vreme;

ostavite uređaj da se postepeno i prirodno vrati na normalnu radnu temperaturu.

Stručnjaci poručuju da je strpljenje najbolja zaštita za telefon tokom letnjih vrućina, a da naglo hlađenje u frižideru ili zamrzivaču može da napravi mnogo veću štetu od samog pregrevanja.