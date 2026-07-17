Zamenik ruskog ministra odbrane Aleksej Krivoručko izjavio je danas da je Rusija ove godine više nego udvostručila isporuke bespilotnih letelica vojsci u odnosu na 2025. godinu, s ciljem ostvarivanja prednosti na ratištu.

Krivoručko je na sednici kolegijuma Ministarstva odbrane rekao da je povećana isporuka različitih tipova dronova, posebno FPV bespilotnih letelica koje se koriste za direktne napade na ciljeve, preneo je Interfaks.

"Ove godine, kako bismo osigurali nadmoć nad neprijateljem, povećali smo isporuku bespilotnih letelica, pre svega FPV dronova, vojsci", rekao je Krivoručko.

Prema njegovim rečima, obim isporuka dronova ruskim oružanim snagama više je nego udvostručen u odnosu na prošlu godinu.