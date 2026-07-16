Dve osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u sredu oko 19 časova dogodila na raskrsnici državnih puteva DC-547 i DC-54 kod Obrovca.

Prema rezultatima uviđaja, sumnja se da je do nesreće došlo kada je 39-godišnja hrvatska državljanka, upravljajući automobilom sa zagrebačkim registarskim oznakama, iz pravca Obrovca ka Zatonu Obrovačkom izašla na raskrsnicu sa putem DC-54, gde se sudarila sa automobilom švajcarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 52-godišnja hrvatska državljanka, javlja 24sata.hr.

Na mestu nesreće poginuli su 39-godišnja žena vozač i njen saputnik, 40-godišnji hrvatski državljanin.

Vozila završila u polju

Prema svedočenju očevidaca, sudar je bio izuzetno snažan. Automobili su se najpre sudarili na kolovozu, a zatim ponovo nakon što su od siline udara bili odbačeni u vazduh. Obe vozila završila su u polju i više puta se prevrtala.

Jedan od očevidaca rekao je da je muškarac iz belog automobila od siline udara ispao iz vozila, a njegovo telo pronađeno je tridesetak metara dalje.

Vozači koji su prvi stigli na mesto nesreće razbili su vetrobransko staklo crnog automobila kako bi pomogli povređenima.

Opasna raskrsnica

- Žena je vrištala. Bila je u šoku i žalila se na jake bolove u leđima. Devojčica je takođe bila u šoku, nije plakala, ali je imala prelom noge. Brojni vazdušni jastuci verovatno su im spasli život - ispričao je očevidac.

Dok su čekali dolazak hitnih službi, spasioci su u smrskanom belom automobilu primetili dečje sedište i u prvi mah pomislili da je u vozilu bilo i dete. Odmah su počeli da pretražuju okolni teren, ali se ispostavilo da dete nije bilo u automobilu.

- Video sam kako je žena vozač izašla na glavni put, a zatim je na njih naleteo crni automobil. Na raskrsnici postoji veliki znak "stop" i mora da se stane. Tuda često prolazim i znam da automobili razvijaju velike brzine. Put je prav i nema kamera niti dodatnih upozorenja na opasnost - rekao je uznemireni svedok.

Teška nesreća i 2020.

Uviđaj i pružanje pomoći trajali su oko pet sati. Tela poginulih prevezena su na obdukciju, dok su 52-godišnja žena vozač i maloletna državljanka Švajcarske iz drugog automobila prevezene u Opštu bolnicu u Zadru. Devojčica je operisana, a ona i njena majka zadržane su na daljem lečenju i posmatranju.

Na istoj raskrsnici dogodila se teška nesreća i 17. avgusta 2020. godine, kada su poginule dve sestre iz Gračaca koje je otac vozio sa kupanja. Njihov automobil tada se sudario sa vozilom zagrebačkih registarskih oznaka.

Alo/24sata.hr

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