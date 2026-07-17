Predloženi zakon omogućio bi partnerima koji nisu u braku da regulišu niz važnih pitanja, poput zajedničke imovine, donošenja medicinskih odluka u ime partnera, prava na informacije o zdravstvenom stanju, kao i organizovanja sahrane. Vlada je isticala da se ne radi o legalizaciji istopolnih brakova, već o uvođenju osnovnih građanskih prava za više od dva miliona ljudi koji žive u neformalnim zajednicama.

Karol Navrocki je obrazložio veto tvrdnjom da bi zakon predstavljao alternativu braku, što je, prema njegovom mišljenju, u suprotnosti sa Ustavom Poljske, koji definiše brak kao zajednicu muškarca i žene. Predsednik, koji ima podršku konzervativne stranke Pravo i pravda (PiS), još tokom izborne kampanje najavljivao je da neće potpisati ovakav zakon.

Premijer Donald Tusk oštro je kritikovao predsednikovu odluku, ocenivši da je reč o uskraćivanju osnovnih građanskih prava građanima.

Ministarka za ravnopravnost Kataržina Kotula poručila je da je veto razočarao milione Poljaka koji žive u neformalnim zajednicama i godinama čekaju zakonsku zaštitu.

Iako poljski parlament teoretski može da nadglasa predsednički veto, za to je potrebna tropetinska većina, koju vladajuća koalicija trenutno nema, pa se očekuje da zakon neće stupiti na snagu.