Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je izvela napad na području Al Tanfa, na jugu Sirije, navodeći da je meta bio komandni centar američkih specijalnih snaga.

Prema saopštenju koje su preneli iranski državni mediji, akcija je izvedena kao odgovor na ubistvo iranskih vojnika u Iranshahru.

Međutim, agencija Rojters navodi da nije mogla nezavisno da potvrdi ove tvrdnje.

Sirijski vojni izvor rekao je toj agenciji da je Iran zaista izveo napad u blizini Al Tanfa, ali da sama američka baza nije pogođena.

Prema njegovim rečima, nije bilo poginulih, povređenih niti materijalne štete.

Ovo je, prema dostupnim informacijama, prvi poznati iranski napad na teritoriju Sirije otkako je ranije ove godine došlo do šire regionalne eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Al Tanf napušten, Iran ponovo zapretio zbog Ormuskog moreuza

Američka vojska ranije je saopštila da je još u februaru završila povlačenje iz baze Al Tanf, koja se nalazi na tromeđi Sirije, Jordana i Iraka.

Sirijske vlasti prethodno su više puta poručivale da žele da ostanu van regionalnog sukoba.

Predsednik Sirije Ahmed al Šara izjavio je još u martu da njegova zemlja neće učestvovati ni u jednom sukobu ukoliko ne bude direktno napadnuta.

- Ukoliko nijedna strana ne napadne Siriju, naša zemlja će ostati van svakog sukoba - rekao je Al Šara.

Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da Teheran i dalje ima punu kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Kako prenose iranski državni mediji, Iran upozorava da kroz taj strateški pomorski prolaz neće biti izvoza nafte i gasa sve dok traju američki napadi.

Ukoliko se potvrdi da je reč o prvom direktnom iranskom napadu na teritoriju Sirije od početka aktuelne regionalne krize, to bi moglo dodatno da zakomplikuje bezbednosnu situaciju na Bliskom istoku. Za sada postoje različiti navodi o tome da li je američka baza uopšte pogođena.

Bliski istok poslednjih meseci prolazi kroz jednu od najnapetijih faza u poslednjih nekoliko godina. Sukobi u Gazi, Libanu, Iraku i između Irana i Sjedinjenih Američkih Država povećali su rizik od širenja konflikta na nove države. Dodatnu zabrinutost izazivaju upozorenja Teherana u vezi sa Ormuskim moreuzom, kroz koji prolazi značajan deo svetskog izvoza nafte.

Izvor: Reuters, Kurir.rs.