Dok se meštani sela Neštin i Vizić bore protiv ludačkih regulativa koje im nameće hrvatska policija i kojima im se bukvalno ukida život, šačica sramnih opozicionih lešinara pokušava da od muke ovih ljudi napravi jeftinu politiku i optuži sopstvenu državu!

U toku je još jedan sraman pokušaj da se besraman teror hrvatskih organa nad građanima Republike Srbije predstavi kao krivica srpskih vlasti!

Sela Neštin i Vizić, iako administrativno pripadaju Bačkoj Palanci, nalaze se sa sremske strane Dunava, u izuzetno specifičnom položaju. Meštanima je oduvek bilo najlakše da pređu granične prelaze Neštin i Vizić kako bi skratili put od čak 100 kilometara do svojih kuća, poslova, škola i lekara. Tako žive decenijama i niko im nikada nije pravio problem.

A onda je Hrvatska, pod izgovorom evropskog sistema EES, uvela pravilo – meštani u periodu od 180 dana ne smeju da pređu prelaz više od 90 puta! Što je najgore, svaki prelazak, bez obzira na to da li traje 15 minuta ili 15 sati, registruje se kao ceo dan proveden u Hrvatskoj! Ovim suludim merama do sada je već preko 200 naših ljudi vraćeno sa granice!

Hrvati svesno prave haos i terorišu Srbe, iako imaju rešenje!

Ovo je klasičan, ogoljeni teror nad srpskim narodom! Ljudima se blokira normalan život – deca ne mogu u škole i vrtiće, bolesni ne mogu do domova zdravlja, niko ne može normalno na posao ili da obiđe roditelje.

Srbija je još pre godinu dana reagovala! Naša država je pokrenula inicijativu, formirala radno telo sa Hrvatskom i napravila grupe kako bi se ovaj problem rešio unapred. Međutim, Hrvati su to namerno sabotirali i odugovlačili!

Grčka tokom letnje sezone suspenduje EES sistem na svojim granicama kako ne bi maltretirala ljude.

Hrvatska je sličan problem sa Bosnom i Hercegovinom rešila za jedan dan izdavanjem posebnih dozvola za prelazak granice.

Dakle, Hrvati mogu ovo da reše sutra, ali neće! Namerno maltretiraju građane Srbije i prave haos jer su svesni da ovi ljudi nemaju drugu alternativu.

Domaći blokaderi i tajkunski mediji lešinare nad mukom naroda!

Meštani Neština i Vizića su se opravdano pobunili, najavili blokiranje granični prelaz gde ih maltretira hrvatska policija i poručili da neće odustati od svojih osnovnih ljudskih prava. Ali, čim su to najavili, na scenu su stupili politički lešinari i blokaderi!

Oni preko društvenih mreža šire laži kako država i lokalna samouprava ne reaguju, pokušavajući da gnev naroda sa hrvatske policije preusmere na predsednika Vučića i Srbiju!

Tajkunski mediji poput N1, Nove S i Insajdera odmah su poleteli na teren, trčeći među okupljene meštane i očajnički tražeći bilo koga ko bi rekao nešto loše o lokalnoj samoupravi ili pljunuo na Srbiju i Bačku Palanku. Međutim meštani nemaju nikakve političke ambicije, već samo žele svoja prava.

Dok država Srbija čini sve da zaštiti svoje građane, a meštani se bore protiv hrvatske policije, blokaderi pokušavaju da na nesreći i muci srpskog naroda zaradi jeftine političke poene! Sramota kakva se ne pamti!