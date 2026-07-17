U prvom komentaru na te navode, Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) objavila je na platformi X da iranske snage tvrde da su napale garnizon Al Tanf u Siriji i tom prilikom zarobile ili ubile američke vojnike, što je netačno.

„Činjenica: Nijedan pripadnik američkih snaga u regionu nedavno nije ubijen niti zarobljen", naveo je CENTKOM.

Sirijski vojni zvaničnik, koji je raspoređen u oblasti blizu granice Sirije sa Irakom i Jordanom, takođe je rekao da ti izveštaji nisu tačni, da juče nije došlo do bilo kakvog granatiranja i da u bazi nema američkih vojnika.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) iznela je ranije tvrdnju da je gađala američku bazu Al Tanf, navodeći da je napad bio odgovor na američke napade u Iransahru, prenela je poluzvanična agencija Tasnim.

Centralna komanda američke vojske saopštila je u februaru da su američke snage napustile strateški garnizon Al Tanf tog meseca, nakon više od decenije prisustva, u okviru šireg procesa smanjenja američkog vojnog prisustva u Siriji.