Plenković je gostujući u centralnom Dnevniku Hrvatskog javnog servisa rekao da Hrvatska neće slati vojsku u Ukrajinu.

Govorio je i o podršci Ukrajini, odnosima s Francuskom, radu Vlade, izboru ustavnih sudija , ekonomskim pokazateljima, poručivši da je njegov HDZ spreman da osvoji i četvrti mandat.

Plenković je po povratku iz Pariza, gde je prisustvovao paradi povodom godišnjice Pada Bastilje i Kijeva, gde je održan samit o Ukrajini, rekao:

"Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, neretko antievropska, neretko čak i anti-NATO politika. To je izolacionistička politika koja njega ostavlja praktično samog, a naš je zadatak da Hrvatska bude za stolom sa svojim saveznicama, a ne u magarećoj klupi", rekao je Plenković.

Kao vrhovni komandant oružanih snaga Hrvatske, Milanović nije dozvolio učešće vojske na paradi u Parizu, a Plenković podseća da Hrvatska s Francuskom ima dugogodišnje strateško partnerstvo, uz ocenu da je bilo potpuno prirodno da hrvatski predstavnici učestvuju na pariskoj paradi.

Dodao je da su pripadnici ATJ Lučko bili ponosni što su predstavljali Hrvatsku, izrzivši još jednom žaljenje što na paradi u Parizu nisu bili i pripadnici Oružanih snaga.

Za generala Kundida je rekao da je napravio "ozbiljnu grešku" odbijanjem da dođe na sastanak u Vladu.

"Kad predsednik Vlade pozove načelnika Glavnog štaba na razgovor, onda se na taj razgovor dolazi. Nakon takve procene poverenja više nema niti će ga biti", rekao je Plenković.Pojasnio je da nije u pitanju lični sukob, već posledica, kako je rekao, "nezrele i potpuno pogrešne odluke".

Komentirajući Koaliciju voljnih, premijer je odbacio tvrdnje da je reč o alternativi NATO-u ili Evropskoj uniji.

Naglasio je da je cilj pomoći Ukrajini da se odbrani i osigura bezbednosne garancije nakon mogućeg postizanja mirovnog sporazuma.