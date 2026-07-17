Izgovorite ove reči i spasićete se bede i nevolje: Danas se pomolite Svetom Vasiliju Ostroškom

Nema veće hrišćanske svetinje od moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, jer je po broju hodočasnika manastir Ostrog na trećem mestu u svetu posle Jerusalima i Svete gore. A ostroški monasi tvrde, da ma koliko čovek želeo da poseti Ostrog može to učiniti tek kada ga Sveti Vasilije pozove.

Pravoslavni vernici ovog svetitelja poštuju i svetkuju u svim srpskim zemljama, a njegova bezbrojna čuda prepričavaju se širom sveta.

U manastir Ostrog dolaze ljudi i drugih veroispovesti, među kojima ima i muslimana i katolika koji pred moštima Vasilija Ostroškog traže spas i isceljenje od teških bolesti i muka koje su ih zadesile. Ovo je molitva koju trebati izgovriti kada se obraćate za pomoć Svetom Vasiliju Ostroškom.