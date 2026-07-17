Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo je krivičnu prijavu protiv Aleksandra Radića (54) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije iz člana 320. Krivičnog zakonika, kao i zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Odavanje tajnih podataka iz člana 98. Zakona o tajnosti podataka.

Nakon što je po naredbi sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu obavljen pretres i veštačenje oduzetog mobilnog telefona od osumnjičenog i drugih elektronskih uređaja, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni izvršio navedena krivična dela.

Imajući u vidu da je osumnjičeni 24. juna 2026. godine napustio teritoriju Republike Srbije, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor jer se nalazi u bekstvu u inostranstvu, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, te da naredi raspisivanje poternice za osumnjičenim Aleksandrom Radićem.

Podsetimo, prema navodima tužilaštva, 15. marta 2025. godine Radić je bio u kontaktu sa novinarima N1, RTS-a, kao i sa narodnim poslanikom Z.P. i jednim stranim državljaninom. Među kontaktima se pominje i poznata studentsko blokaderska grupa. Detalje možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.

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