"Vozite strpljivo - gužva nije razlog da rizikujete život", navodi se u upozorenju objavljenom na nalogu MUP-a na Instagramu.

Kako se ukazuje u objavi, zbog početka najintenzivnijeg dela letnje turističke sezone, na najvažnijim putnim pravcima očekuje se znatno veći broj vozila.

Pojačana kontrola policije

"Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, biće pojačano angažovani u kontroli i regulisanju saobraćaja, posebno u zonama naplatnih stanica, kako bi putovanja protekla što bezbednije", ističe MUP.

Kako dodaju, u toku je i akcija pojačane kontrole saobraćaja.

U Srbiji je u toku sedmodnevna centralna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju koja je počela 13. jula i trajaće sve do 19. jula, a s ciljem otkrivanja i sankcionisanja najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

Šta se sve kontroliše

Kako saopštavaju iz MUP, ova akcije usmerena je na:

otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila

upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

nekorišćenja sigurnosnog pojasa

nepropisnog prevoza dece

nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.

Inače, za samo četiri dana kontrolisano je skoro 37.000 vozila i otkriveno više od 26.500 prekršaja, a najviše sankcija izrečeno je zbog prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod dejstvom alkohola, navode iz ovog ministarstva.

"Na putu nije važno ko će stići prvi. Važno je da svi stignu", poručuju iz MUP-a.

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