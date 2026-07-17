Jevgenija Leontjeva (33) je poginula u ekstremnom sportu u Kazahstanu, a instruktor, Aleksandar Muznikas, osuđen je na četiri godine zatvora nakon stravičnog incidenta,prenosi britanski Dejli star.

Njen suprug, Aleksandar Tkačenko, bio je primoran da posmatra tragičan trenutak kada je njegova žena izgubila život pred njim, čulo se na sudu u Kazahstanu.

Rekao je: „Moja žena je bila zgnječena pred mojim očima.“

Leontjeva je pustila svoju prijateljicu da prva skoči, i taj skok se pokazao uspešnim, rečeno je sudu u Karagandi 2022. godine, prema News.com.au.

Svedoci su rekli da je Jevgenija izgledala „uplašeno“ - ipak su čuli instruktora kako je podstiče da skoči bez obzira na to.

Instruktor je rekao: „Nije prvi put da skačeš. Znaš kako se to radi. Da li sam ti bez razloga stavio sigurnosni pojas?“

Zatim se vidi na duboko uznemirujućem snimku kako skače sa krova nekoliko trenutaka nakon što joj je suprug Aleksandar Tkačenko rekao „Ja te volim“.

Tridesettrogodišnja žena je potom udarila u gvozdenu ogradu na zemlji nakon što konopac nije bio pravilno pričvršćen za drvo.

Poprečno uže za koje je njeno uže bilo pričvršćeno - i koje je trebalo da ublaži njen pad- nije izdržalo. Prema lokalnim izveštajima, viđen je muškarac jedan muškarac koji pada u nesvest od prizora.

Njen ožalošćeni muž je rekao: „Nakon njenog pada, klekao sam pored nje. On [instruktor] je došao, ali se ne sećam šta se tada dogodilo. Još uvek je disala.“

"Došao sam da podržim svoju ženu. Moja žena je bila smrvljena pred mojim očima - bio sam u šoku i panici. Očigledno je krivica zaposlenog.Nisu koordinisali svoje postupke. Instruktor nije pogledao dole da se uveri da je uže vezano. Ne želim ovo nikome, i on mora da odsluži kaznu u zatvoru. Ovo, naravno, neće vratiti moju suprugu i majku moje dece...."

Žena je zadobila težak prelom lobanje, povrede mozga i višestruke prelome desne strane tela. Hitno je prevezena u bolnicu, ali je brzo preminula od zadobijenih povreda.

Prijatelj žrtve, Anton Ševelev, rekao je sudu da je zamolio instruktora da skine pojas jer se Jevgenija „plašila da skoči“ i da će „otići kući“. Međutim, Muznikas ju je ubedio da nastavi sa skokom, rekao je.

Jevgenija je imala tri dečaka mlađa od 14 godina, dvojicu svojih i sina rođaka koji je preminuo.

Muznikas je proglašen krivim za pružanje usluga koje nisu ispunjavale bezbednosne standarde i izazivanje smrti iz nehata. Osuđen je na četiri godine zatvora.