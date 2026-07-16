Područje Zvornika danas je pogodilo snažno nevreme praćeno olujnim vetrom i obilnim padavinama, koje je za manje od sat vremena izazvalo velike probleme širom grada. Ulice su poplavljene, saobraćaj otežan, a na pojedinim lokacijama aktivirala su se i klizišta.

Prema pisanju lokalnog medija Objektivno iz Zvornika, jaka kiša padala je gotovo sat vremena bez prestanka. Velika količina vode za kratko vreme preopteretila je kanalizacionu mrežu, koja nije mogla da primi toliku količinu padavina.

Pod vodom su se našli i centar grada i prilazni putevi, koji su se pretvorili u bujice.

Pešaci su jedva pronalazili način da se kreću, dok su vozači imali velikih problema zbog vode na kolovozu. Na fotografijama se vidi da je nivo vode stigao gotovo do trotoara, dok su građani utočište tražili ispod nadstrešnica.

Posebno teška situacija zabeležena je na saobraćajnicama uz reku, gde su se vozila probijala kroz duboku vodu stvarajući velike talase. Na pojedinim deonicama manji automobili jedva su prolazili kroz vodu koja je dosezala iznad točkova. Društvene mreže ubrzo su preplavili snimci i fotografije građana koji su zabeležili posledice nevremena.

Pokrenulo se klizište

Najkritičnija situacija je u zvorničkom naselju Fetija, gde je velika količina kiše pokrenula klizište koje ugrožava stambene objekte.

Fotografije sa terena pokazuju ozbiljna oštećenja zemljišta pored lokalnog puta i prilaza kućama. Na pojedinim mestima urušili su se zemlja i potporni zidovi, ostavljajući kuće tik uz ivicu odrona.

Zabrinuti meštani putem društvenih mreža uputili su apel Civilnoj zaštiti i nadležnim službama da što pre izađu na teren i spreče dalje obrušavanje zemljišta.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u nevremenu nema povređenih. Nadležne ekipe tek treba da stignu do najugroženijih lokacija kako bi obezbedile teren i započele sanaciju, dok će razmere materijalne štete biti poznate tek nakon smirivanja vremenskih prilika.