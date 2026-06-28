Najmanje četiri osobe poginule su u polavama u Kentakiju, a desetine ljudi je spaseno nakon što su poplave, koje su izazvale obilne kiše, uništile mostove, poplavile puteve i kuće, a u jednom delu okruga Bulit koji je posebno teško pogođen u toku su preventivne evakuacije, saopštio je guverner te američke savezne države Endi Bešir.

Bešir je kazao da je proglasio vanredno stanje kako bi rasporedio dodatne resurse i najavio je da će neke delove Kentakija do večeras zahvatiti novi talas padavina, zbog čega je pozvao stanovnike da budu oprezni i izbegavaju nepotrebna putovanja, prenosi CNN.

Prema rečima guvernera, jedna osoba poginula je u poplavama u okrugu Džekson, a još tri osobe poginule su u okrugu Medison, uključujući muškarca i ženu u Ričmondu, za koje je policija saopštila da su se udavili u kući koja je bila pod vodom, dok je jedan vozač poginuo nakon što ga je odnela bujica.

Guverner je rekao da je najmanje 12 puteva širom te savezne države poplavljeno i nepristupačno, dok su brojni mostovi u okruzima poput Džesamina "potpuno uništeni", a da su na terenu izvršene desetine spasilačkih akcija.

Zvaničnici okružne službe za vanredne situacije su saopštili da su u jednom delu okruga Bulit, koji je posebno teško pogođen poplavama u subotu, u toku preventivne evakuacije, i da se pažljivo posmatra stanje na brani, na kojoj je deo nasipa odnelo klizište.

Prema video snimku, crkva Milon u Ričmondu se izgleda srušila zbog oluje.

Fotografije koje je obezbedila policija u Ričmondu prikazuju policajce kako blokiraju poplavljene ulice i proveravaju nasukana vozila koja su skoro u potpunosti potopljena narastajućom poplavnom vodom.

Gradonačelnik Ričmonda Robert Blajt rekao je da su glavne raskrsnice u gradu poplavljene i da hitne službe primaju pozive od stanovnika koji su zabrinuti za svoje komšije, čije se kuće pune vodom.