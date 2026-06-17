Milioner i izvršni direktor tehnološke kompanije poginuo je u utorak uveče prilikom prinudnog sletanja privatnog aviona koje se završilo požarom na jednom autoputu u Teksasu.

Džošua Ber, direktor tehnološkog startapa Capital Factory, bio je jedan od šest putnika u avionu tipa "Cessna Citation Latitude", kojim je upravljala kompanija NetJets, preneo je New York Post.

Letelica se zapalila nakon što je, nešto posle 22 časa, pala na autoput u gradu Laredo i završila prevrnuta naopačke. Nesreća se dogodila na putu Loop 20, u blizini granice između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, nakon što je kontrolni toranj aerodroma prijavio da privatni avion ima mehanički problem i da je izgubljen kontakt sa letelicom.

Policija je saopštila da je avion pao na autoput i udario u automobil koji se kretao putem, zbog čega je saobraćaj u oba smera bio obustavljen, dok su delovi letelice bili razbacani po više saobraćajnih traka.

Prema podacima servisa FlightRadar24, avion je poleteo iz San Hozea del Kaba u Meksiku oko 18,18 časova po lokalnom vremenu i bio je na putu za Ostin u Teksasu, pre nego što je preusmeren ka Laredu.

Predsednik kompanije Capital Factory, investicione firme sa sedištem u Ostinu, objavio je u sredu ujutru emotivnu poruku povodom Berove smrti. Ber je bio "neustrašiv lider, briljantan partner i drag prijatelj mnogima od nas", naveo je Brajan Čembers u saopštenju.

"Slomljeni smo ovim nezamislivim gubitkom, ali Džoš je izgradio izuzetno otpornu organizaciju i veoma sposoban tim. ‘Capital Factory’ nastavlja da posluje u punom kapacitetu i ostajemo potpuno posvećeni nastavku njegove misije podrške preduzetnicima sa izuzetnim potencijalom", poručio je Čembers.