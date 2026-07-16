Jedanaest osoba poginulo je, a 19 je povređeno u požaru koji je izbio tokom noći između srede i četvrtka u domu za zbrinjavanje u Alžiru, glavnom gradu istoimene države.

Kako je saopštila Civilna zaštita, vatrogasne ekipe dobile su dojavu i započele intervenciju oko 3.30 časova po lokalnom vremenu, prenosi BBC.

I više od tri sata nakon početka akcije požar još nije bio potpuno ugašen. Na lice mesta upućeno je deset vatrogasnih vozila i 16 ekipa Hitne pomoći koje su učestvovale u spasavanju i zbrinjavanju povređenih.

Vlasti su saopštile da je tokom intervencije pet osoba sa invaliditetom uspešno evakuisano, zbrinuto i premešteno na bezbednu lokaciju.

Premijer obišao povređene, zemlju pogađa veliki broj požara

Nakon tragedije, alžirski premijer Sifi Grib obišao je dve bolnice u kojima se nalaze povređeni u požaru.

Državni mediji objavili su fotografije njegove posete, među kojima je i fotografija na kojoj premijer razgovara sa detetom koje se nalazi na bolničkom lečenju.

Požar se dogodio u periodu kada Alžir pogađa snažan toplotni talas. Prema podacima koje prenosi agencija AFP, u zemlji je tokom samo jedne sedmice registrovano gotovo 1.000 požara.

Uzrok požara u domu za zbrinjavanje za sada nije saopšten, a nadležne službe pokrenule su istragu koja bi trebalo da utvrdi kako je došlo do ove tragedije.

Istraga će utvrditi šta je izazvalo požar i da li su ispoštovane sve bezbednosne procedure u objektu. Broj stradalih mogao bi da bude predmet dodatnih provera ukoliko nadležni objave nove informacije o stanju povređenih.

Alžir se poslednjih dana suočava sa ekstremno visokim temperaturama i velikim brojem požara širom zemlje. Vreli vremenski uslovi dodatno otežavaju rad spasilačkih službi i povećavaju rizik od izbijanja i brzog širenja vatre, zbog čega su vlasti u više regiona pojačale pripravnost.