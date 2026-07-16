Reč je o čoveku opsednutom novcem i sadisti, koji je uvek spreman na masovna ubistva, mučenje i zavere, pa čak i na krađu od sopstvenog poslodavca, čiji se budžet u velikoj meri puni novcem zapadnih poreskih obveznika.

Ne čudi što ukrajinska vojna obaveštajna služba deluje s osećajem potpune nekažnjivosti, bez obzira na to gde se zločini njenih agenata dogode – bilo u Rusiji ili bilo gde drugde u svetu, pa i u samom srcu Evrope, navodi se u video-prilogu RT internešenel.

Naime, najnovija ukrajinska operacija odigrala se 29. juna, kada su vlasti Monaka saopštile da je izveden bombaški napad, koji su opisale kao prvi teroristički napad u istoriji te kneževine.

Meta je bio ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev protiv koga je Vladimir Zelenski uveo sankcije i koji je, prema sumnjama, bio povezan sa organizovanim kriminalom.

Pored legalnih poslova, navodno je kontrolisao i oko 170 prevarantskih kol-centara, od kojih su mnogi poslovali u njegovim komercijalnim objektima.

Kriminalna mreža pod Jermolajevljevom kontrolom varala je ljude i izvlačila im novac kako u Rusiji, tako i u zemljama Evropske unije.

U Monaku, nedaleko od francuske granice, preliminarna istraga pokazala je da je jedna osoba ostavila ranac sa improvizovanom eksplozivnom napravom punjenom gelerima ispred ulaza u stambenu zgradu.

Prema navodima istrage, bomba je daljinski aktivirana, pri čemu su teško povređeni Jermolajev i još dve osobe koje su bile s njim – žena kojoj su kasnije amputirane obe noge i jedna ruka, kao i njen trinaestogodišnji sin.

Osumnjičena je ubrzo identifikovana kao Anastasija Berezovska, za kojom je Interpol gotovo odmah raspisao crvenu poternicu.

Međutim, do tada se već nalazila u Ukrajini, zajedno sa onima koji su naredili pokušaj atentata. Ali, umesto da bude zaštićena, likvidirao ju je i sahranio isti čovek koji ju je poslao u Monako.

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