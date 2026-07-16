Sastanak će biti održan u 12.00 časova, u Vili Mir, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Podsetimo, predsednik Vučić primiće sutra u oproštajnu posetu ambasadora Republike Kazahstan Madija Atamkulova, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 11 u Vili Mir, prenosi Tanjug.

Ambasada Kazahstana zvanično je otvorena u Srbiji u decembru 2019. godine, a Atamkulov je tada postavljen za ambasadora.

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