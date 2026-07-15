Trospratna stambena zgrada u mestu Benetuser, nedaleko od Valensije u Španiji, srušila se za svega nekoliko sekundi, ali je tragedija izbegnuta zahvaljujući brzoj evakuaciji stanara. U dramatičnom incidentu nije bilo poginulih ni povređenih.

Na društvenoj mreži Iks navedeno je da su stanari prethodno evakuisani iz zgrade, koja se nalazi pored prazne parcele, nakon što su uočili pukotine i začuli neuobičajenu buku. Pravovremena reakcija sprečila je moguće ljudske žrtve kada je došlo do urušavanja zgrade.

Iz predostrožnosti je evakuisana i još jedna obližnja zgrada, čije su stanje potom procenili tehnički stručnjaci kako bi utvrdili da li postoji opasnost od dodatnih oštećenja.

Na teren su odmah stigli vatrogasci iz Torenta i Katarohe, pripadnici Civilne garde i lokalne policije, koji su obezbedili područje oko ruševina. Oko mesta urušavanja postavljen je bezbednosni pojas, a nadležne službe započele su istragu.Kao mogući uzrok urušavanja zgrade u Benetuseru ispituju se građevinski radovi i iskopavanje na susednoj parceli, gde je u toku izgradnja novog objekta. Postoji sumnja da su radovi mogli da ugroze temelje stare zgrade, ali će tačan uzrok nesreće, kao i eventualna odgovornost izvođača, biti utvrđeni nakon završetka istrage.

(Tanjug)