Ujedinjeno Kraljevstvo će sledeće godine održati svoju najveću odbrambenu vežbu u poslednjih nekoliko decenija, piše Skaj njuz.
Cilj? Da se zemlja bolje pripremi za potencijalni rat.
Operacija se zove „Senka Albistona“, a scenario vežbe će verovatno uključivati ministre, kao i stotine državnih službenika i zvaničnika. Vežba će testirati odgovor na hibridne napade, kao preludijum konvencionalnom ratu.
Pretpostavlja se da će se simulirati sajber napadi, sabotaže, pa čak i kampanja ciljanih atentata i likvidacija. Sve će trajati nekoliko dana, a navodno bi trebalo da bude uključeno u širu NATO vežbu.
Nova vrsta pretnje
Glavni sekretar premijera (ovo je pozicija ekvivalentna ministarskoj) Daren Džons takođe je rekao da je pretnja britanskom demokratskom procesu prvi put dodata na listu pretnji državi, kao i upotreba veštačke inteligencije za izvođenje sofisticiranih sajber napada ili čak napada na kritičnu infrastrukturu, kao što su vodovodne cevi ili drugi sistemi.
- Kroz našu istoriju, Ujedinjeno Kraljevstvo je prevazišlo niz izazova, od kuge do pandemija do rata. Stoga je sasvim normalno da stalno i dosledno procenjujemo rizike sa kojima bismo se još mogli suočiti, kaže Džons.
- Vlada će učiniti sve da bude spremna, ali svi moramo da odigramo svoju ulogu kako bismo zaštitili sebe i svoje voljene, dodao je Džons.
Džons je takođe rekao da vlada ubrzava svoje planove za odbranu zemlje, koji uključuju, između ostalog, „ratnu knjigu“. To je sveobuhvatni plan o tome kako prevesti funkcionisanje vlasti i institucija - zapravo cele zemlje - iz stanja mira u ratno stanje. To uključuje, između ostalog, veću saradnju između vojske i civilnih institucija, napominje Skaj njuz.
- 2027. godine rigorozno ćemo testirati sve ove planove u najvećoj domaćoj vežbi u poslednjih nekoliko decenija. Ovo će nam omogućiti da budemo spremni ako se desi najgore, rekao je Džouns.
Plan ulaganja u odbranu
Kada je reč o odbrani, treba imati na umu da je u Velikoj Britaniji nedavno veliku buru podigao plan ulaganja u odbranu, težak čak 298 milijardi funti tokom naredne četiri godine, od čega bi 64 milijarde trebalo izdvojiti za odbranu od nuklearnih pretnji, a 8 milijardi za projekat novog lovačkog aviona šeste generacije (GCAP), koji London razvija zajedno sa Japanom i Italijom.
Međutim, mnogi smatraju da to nije ni blizu dovoljno, ističući da se ovim tempom neće dostići prag od 5 odsto BDP-a za odbranu, koji je dogovoren među članicama NATO-a. Neki projekti, poput razarača nove generacije, potpuno su otkazani.
Sve ovo je izazvalo snažno protivljenje bivšeg ministra odbrane Džona Hilija, koji je, nakon što je video nacrt plana odbrane, podneo ostavku na svoju funkciju 11. juna. Odlazak ovog ministra, inače veoma poštovanog u vojnom i bezbednosnom sektoru, ubrzao je i pad samog premijera Kira Starmera, koji je svoj odlazak objavio tri nedelje kasnije.
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