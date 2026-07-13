Policija je navela da je skup "UK Ijtima", održan od 9. do 12. jula na imanju Šrabland hol u mestu Baram, iz predostrožnosti završen ranije u nedelju nakon saznanja o mogućoj ozbiljnoj pretnji, prenosi BBC.

Prema saopštenju policije, na skupu je učestvovalo oko 15.000 ljudi, a nakon saznanja o mogućoj ozbiljnoj pretnji proglašen je "veliki incident", koji je kasnije ukinut pošto je situacija stavljena pod kontrolu.

Policija brzo reagovala

Načelnica londonske Jedinice za borbu protiv terorizma Helen Flanagan izjavila je da su policijski timovi brzo reagovali i izvršili hapšenja na više lokacija širom zemlje, uključujući Ipsvič, Veliki Mančester, Eseks, Sari i London.

Prema njenim rečima, istraga se vodi u vezi sa desničarskim terorizmom, a policija istovremeno sprovodi pretrese na više adresa povezanih sa uhapšenima.

Osam muškaraca uhapšeno je prema Zakonu o terorizmu iz 2000. godine i oni se i dalje nalaze u pritvoru.

Još trojica muškaraca uhapšena su zbog sumnje za zaveru radi izvršenja ubistva, dok je jedna žena uhapšena zbog sumnje da je pomagala počiniocu krivičnog dela.

Nivo terorističke pretnje ozbiljan

Jedan od osumnjičenih je u međuvremenu pušten uz kauciju, dok su ostali zadržani u pritvoru.

"Nećemo oklevati da reagujemo kada postoji bilo kakva potencijalna pretnja. Ovaj slučaj još jednom pokazuje da je nivo terorističke pretnje u Ujedinjenom Kraljevstvu i dalje na nivou 'ozbiljan'", rekla je Flanagan.

Ministarka unutrašnjih poslova Velike Britanije Šabana Mahmud ocenila je da je reakcija policije na "verodostojnu pretnju" tom događaju "nesumnjivo spasila živote".

Poručila je da razume zabrinutost britanskih muslimana povodom ovog slučaja.

"Moramo da se suprotstavimo mržnji i ujedinimo oko zajedničkog uverenja da je naša zemlja otvorena, velikodušna i tolerantna prema svim zajednicama", rekla je ona.

Pomoćnica glavnog policijskog inspektora Safolka Alis Skot izjavila je da su vlasti svesne zabrinutosti lokalne zajednice i najavila pojačano policijsko prisustvo u okolini Šrabland hola narednih dana.

Policija je istakla da, prema dosadašnjim saznanjima, ne postoji šira pretnja po javnost povezana sa ovim slučajem.