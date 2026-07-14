Prema izveštaju, broj važećih TV pretplata pao je na 23,3 miliona, što je za 539.000 manje nego godinu ranije i predstavlja najveći godišnji pad od perioda pandemije Kovid 19, prenosi britanski Telegraf.

BBC navodi da prihod od pretplate, uprkos povećanju njene visine na 180 funti (oko 210 evra) godišnje po domaćinstvu, nije dovoljan za dugoročno finansiranje univerzalnog javnog servisa. Prihod od pretplate u poslednjoj finansijskoj godini iznosio je 3,88 milijardi funti (približno 4,5 milijardi evra).

Generalni direktor BBC-ja Met Britin istakao je da pad broja pretplatnika dodatno opterećuje finansijsko poslovanje korporacije i poručio da je neophodno razmotriti reformu postojećeg modela finansiranja.

"Ovo je trenutak stvarne ugroženosti, ne samo za BBC već i za javni servis i Ujedinjeno Kraljevstvo u celini", rekao je Britin.

Kako se navodi u izveštaju, najveći razlog za smanjenje broja pretplatnika jeste promena navika publike, odnosno sve veće korišćenje striming platformi i sadržaja na internetu umesto praćenja televizijskog programa uživo.

Dodatni problem predstavljala je i godina sa manje velikih sportskih događaja, koji tradicionalno podstiču interesovanje za plaćanje licence, napominje se u izveštaju.

U dokumentu se takođe konstatuje da su brojne kontroverze tokom protekle godine negativno uticale na percepciju nepristrasnosti BBC-ja i poverenje javnosti u njegovo izveštavanje.

Predsednik Upravnog odbora BBC-ja Samir Šah ocenio je da su poverenje javnosti dodatno narušile brojne kontroverze tokom prethodne godine, uključujući sporne priloge emisije Panorama o govoru predsednika SAD Donalda Trampa, kršenje uredničkih pravila u dokumentarcu "Gaza: Kako preživeti ratnu zonu", kao i greške u prenosima sa festivala Glastonberi i dodele nagrada BAFTA.

Britin je poručio da BBC mora otvoreno da prizna greške kada do njih dođe i da bude transparentan i odgovoran u njihovom ispravljanju.

Iako 94 odsto stanovnika Velike Britanije i dalje koristi neki od BBC servisa svakog meseca, manje od 80 odsto domaćinstava plaća TV pretplatu.

Ta javna radiodifuzna kuća najavila je mere štednje koje bi u naredne tri godine trebalo da donesu oko 500 miliona funti (580 miliona evra) uštede, uz mogućnost ukidanja do 2.000 radnih mesta.

BBC razmatra i promene sistema finansiranja, a britanska vlada razmatra predlog kojim bi se zahtevalo da korisnici striming servisa Netfliks, Dizni plus i Amazon Prajm takođe plaćaju licencnu naknadu.

Sadašnja licenca odnosi se uglavnom na gledanje televizijskog programa uživo i BBC iPlayer servisa, što rukovodstvo kompanije i britanske vlasti smatraju zastarelim modelom.