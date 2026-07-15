Ministarstvo finansija je obavestilo svoje nadzorno telo OBR-a da će se prag povećati na 68 godina između 2037. i 2039. godine.

To je sedam godina ranije od rasporeda za 2044-2046. koji je trenutno predviđen zakonom.

To bi značilo da oko pet miliona ljudi koji su sada između 49 i 55 godina rade dodatnu godinu pre nego što steknu pravo na isplate - što bi ih koštalo oko 12.500 funti po osobi, ali bi Vladi uštedelo 6 milijardi funti godišnje.

Promena dolazi uprkos tome što su ministri Laburista žestoko kritikovali način na koji je koaliciona administracija „žurila“ sa prethodnim povećanjima starosne granice.

Ministar za penzije Torsten Bel - koji je ranije izgleda nagoveštavao da povećanje starosne granice treba da bude sporije zbog nedostatka napretka u očekivanom životnom veku - umanjio je značaj informacije.

Naglasio je da je u toku revizija i da je Ministarstvo finansija samo odražavalo stav prethodne konzervativne vlade.

Međutim, stručnjaci su upozorili da se Britanci srednjih godina suočavaju sa „stvarnom neizvesnošću“ oko svojih penzija i zahtevali su da novi premijer Endi Bernam pruži „jasnoću“.

Očigledna potvrda je prošle nedelje izneta u izveštaju Kancelarije za budžetsku odgovornost (OBR) o fiskalnim rizicima. Pretpostavlja se da će se starosna granica za penzionisanje povećati na 68 godina između 2037. i 2039. godine, dodajući: „Ministarstvo finansija nam je potvrdilo da je ovo trenutni stav vlade o politici, a ne zakonski propisano povećanje utvrđeno Zakonom o penzijama iz 2007. godine.“

Već je predviđeno da starosna granica za penzionisanje dostigne 67 godina između aprila ove godine i 2028. godine.

Trenutno je zakonski stav da će dostići 68 godina od 2044. do 2046. godine.

Međutim, prethodni izveštaj bivše direktorke Teska, baronice Nevil-Rolf, upozorio je da bi to možda trebalo ubrzati.

Sa takozvanim trostrukim zaključavanjem, procenjuje se da bi nivo morao da dostigne 74 godine do 2068–69. godine kako bi se potrošnja održala na oko 6 procenata BDP-a.

Centralna projekcija OBR-a je da će potrošnja na državne penzije porasti sa 5 procenata BDP-a na kraju ove decenije na 9 procenata BDP-a do 2075-76. godine.

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