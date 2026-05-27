Iranska državna televizija objavila je ono što naziva „početnim nezvaničnim okvirom za memorandum o razumevanju“ između Irana i SAD, prenosi Skaj njuz.

Evo šta se navodi u nacrtu:

Američke vojne snage povući će se iz blizine Irana i ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka;

Zauzvrat, Iran se obavezuje da u roku od mesec dana obnovi broj komercijalnih tranzitnih brodova kroz Ormuski moreuz na nivo pre rata;

Vojni brodovi nisu obuhvaćeni ovim nacrtom sporazuma;

Upravljanje i ruta brodskog saobraćaja kroz moreuz biće pod kontrolom Irana u saradnji sa Omanom;

Ako konačni sporazum bude postignut u roku od 60 dana, ovaj dogovor biće usvojen u formi obavezujuće rezolucije Saveta bezbednosti UN;

Okvir još nije konačno usaglašen i Iran neće preduzeti nijedan korak bez „opipljive verifikacije“.

​Ormuski moreuz je jedan od najvažnijih svetskih pomorskih puteva za transport nafte i gasa, a kroz njega prolazi 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Na početku sukoba sa SAD i Izraelom, Iran je blokirao Ormuski moreuz, a SAD su kasnije, kao odgovor na mere Teherana, pokrenule sopstvenu pomorsku blokadu Ormuskog moreuza.

Najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku pratite u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO