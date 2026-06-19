Portal Trejding ekonomiks navodi da je cena sirove nafte sada 77,3 dolara za barel, dok je cena Brent nafte 80,1 za barel. Cena prirodnog gasa je na berzi TTF približno 41,5 evra za megavat-sat ili 427,45 evra za 1.000 kubnih metara.

Švajcarski MSP: Neće biti održani razgovori SAD i Irana u Burgenštoku

Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za danas, u planinskom odmaralištu Burgenštok u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova.

Prethodno je portparol Bele kuće rekao da je američki potpredsednik Džej Di Vens odustao od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima u Švajcarskoj, koji je bio planiran za danas, kako bi započeo razgovore o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata.

Kako je preneo Akisos, prema navodima administracije, razlog za promenu planova su logistički izazovi, a Vens je na konferenciji za novinare rekao da pregovori još nisu konačno potvrđeni i da bi iranski zvaničnici mogli da imaju poteškoće sa putnim aranžmanima.

"Američka delegacija je bila spremna da ode čim se ukaže prva prilika. Ali logistika ovih pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva", navela je Bela kuća i dodala da se očekuje skori početak tehničkih razgovora.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ovlastio je iranske pregovarače da vode direktne razgovore sa SAD, uz poruku da to ne predstavlja prihvatanje stavova Vašingtona.

Očekivanja OPEK-a

U odvojenom, ekskluzivnom intervjuu za CNBC, generalni sekretar OPEK-a Hajtam Al Gais izjavio je da ta organizacija ne očekuje da će potražnja za naftom dostići svoj vrhunac u doglednoj budućnosti. On je takođe odbacio prognoze Međunarodne agencije za energetiku (IEA) koje ukazuju na budući višak ponude na tržištu.

- Fokusiramo se na fundamente i ne ubacujemo previše uslova 'šta ako' u naše prognoze, već se radije fokusiramo na stvarne brojke - rekao je on.

Cene nafte će se u bliskoj budućnosti verovatno kretati između 75 i 82 dolara po barelu, pri čemu je cena nafte Brent pala za oko 36% u odnosu na svoj vrhunac tokom sukoba, naveo je Tijago Laserda, tržišni analitičar u kompaniji Axi, za CNBC.

- Pažnja se brzo preusmerava na to da li će zapravo uslediti fizičko ponovno otvaranje - glavne brodske linije još uvek nisu obnovile tranzit, a stope osiguranja su i dalje visoke, što ukazuje na to da je tržište oprezno u pogledu brzine normalizacije - rekao je Laserda.

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