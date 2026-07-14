Izlet koji je trebalo da bude još jedna nezaboravna planinarska avantura pretvorio se u pravu dramu za Kristinu Bluam i njenu crnu labradorku Tokio. Tokom uspona na najvišu planinu u Ujedinjenom Kraljevstvu, pas je iznenada počeo da gubi kontrolu nad nogama, a zatim je izgubio i svest.

Šokirana vlasnica odmah je pozvala pomoć, nakon čega je na teren izašla Planinska spasilačka služba Lohaber. Spasioci su na nosilima preneli labradorku sa planine visoke 1.345 metara sve do podnožja, odakle je hitno prebačena kod veterinara.

U prvim trenucima niko nije mogao da objasni šta je izazvalo naglo pogoršanje zdravstvenog stanja psa. Međutim, nakon pregleda veterinari su izneli sumnju da je Tokio tokom šetnje mogla da pojede kanabis koji je neko ostavio pored planinske staze.

Na sreću, kujica se oporavila već narednog dana i nije imala trajne posledice.

Vlasnica je kasnije priznala da je to bio jedan od najtežih dana u njenom životu i da je u jednom trenutku pomislila da će izgubiti svog ljubimca.

„Bez neverovatnog tima planinskih spasilaca nikada ne bih uspela bezbedno da je spustim. Moj pas ima oko 25 kilograma i to jednostavno nisam mogla sama“, rekla je Kristina, zahvalivši se spasiocima i veterinarima na brzoj reakciji i velikoj posvećenosti.

Ona je ovu situaciju iskoristila i da upozori druge vlasnike pasa da budu posebno oprezni tokom boravka u prirodi.

Kako ističe, mnogi ne razmišljaju o tome da se čak i na planinskim stazama mogu pronaći odbačene droge ili druge otrovne supstance koje znatiželjni psi mogu da pojedu.

Ovaj slučaj još jednom podseća koliko se opasnosti mogu kriti i na mestima koja deluju potpuno bezbedno, zbog čega stručnjaci savetuju vlasnicima da tokom šetnje pažljivo prate šta njihovi ljubimci njuškaju ili uzimaju sa zemlje.