On je takođe pozvao sve relevantne strane da pokažu uzdržanost i "održe teško izvojevan prekid vatre", prenosi Sinhua.

Lin je odgovarajući na povezano pitanje tokom redovne konferencije za novinare, pozvao sve umešane strane da izbegnu povratak ratnim sukobima.

Posebno je naglasio da je ključno sprečiti dalje širenje borbi, kako bi se zaštitili životi nevinih ljudi.

"Poštovanje zakonskih prava i interesa priobalnih zemalja Ormuskog moreuza i brzo obnavljanje normalnog i bezbednog prolaska kroz moreuz je ono što međunarodna zajednica želi da vidi", rekao je Lin, dodajući da relevantne strane moraju da rade u istom pravcu i traže odgovarajuće rešenje, navodi agencija.

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je ranije danas da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu.

SAD su od 7. jula pokrenule nekoliko talasa udara na Iran.

CENTCOM je saopštio da su napadi odgovor na iranske napade na komercijalni brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu.

Teheran je odgovorio udarima na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanum, prenosi Tanjug.

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