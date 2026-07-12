"Narod ove pokrajine imao je snažno i efikasno prisustvo kako na sahrani poginulog vođe, tako i na komemoraciji i na noćnim okupljanjima. U ime našeg vrhovnog vođe želeo bih da zahvalim svim zvaničnicima i narodu Severnog Horasana", izjavio je general Rezai, prenosi državna novinska agencija Tasnim.

Osvrnuvši se na istoriju naroda ovog regiona, general Rezai je rekao da su preci naroda Severnog Horasana mnogo puta žrtvovali svoje živote da bi branili severoistočne granice Irana, a danas narod ove pokrajine nastavlja njihov put. Savetnik vrhovnog komandanta IRGC opisao je sahranu ubijenog ajatolaha Alija Hamneija kao jedan od najvećih događaja u savremenoj istoriji Irana.

"Ova veličanstvena ceremonija imala je širok međunarodni odjek, a mnogi analitičari širom sveta i dalje su zadivljeni veličinom ovog narodnog epa", rekao je general Rezai. On je rekao da se Islamska Republika Iran istovremeno suočava sa dva pitanja - nastavkom revolucionarnog puta i težnjom za svojim pravima.

"Pitanje ostvarivanja prava iranskog naroda biće energično sprovedeno, a zahtevi zemlje ne smeju biti zanemareni", poručio je Rezai i ocenio da su "veličanstvena povorka i sahrana vrhovnog vođe razbesnele neprijatelje".

Govoreći o kapacitetu odvraćanja Islamske Republike Iran, Rezaei je rekao da "Iran štiti Ormuski moreuz Božjom milošću" jer je taj strateški prolaz jedna od komponenti sistema odvraćanja i igra odlučujuću ulogu u obezbeđivanju nacionalnih interesa i bezbednosti.

"Ormuski moreuz je strateško sredstvo odvraćanja, a Islamska Republika Iran će štititi interese i bezbednost zemlje oslanjajući se na svoje odbrambene sposobnosti i nacionalnu snagu", rekao je Rezai i naglasio neophodnost postojanosti protiv neprijatelja.

"Bog je obećao da će, ako vernici ne oslabe pred neprijateljem, doći do božanske pobede, a pobeda pripada otpornim narodima", poručio je Rezai.