Iranski dnevni list Hamšari objavio, danas, nekoliko sati nakon što je iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei zapretio osvetom onima koje smatra odgovornim za smrt svog oce, svojevrsnu "crnu listu", na kojoj se pored ostalih nalaze američki predsednik Donald Tramp, izraelski premijer Benjamin Netanjahu, ali i italijanska premijemijerka Đorđa Meloni.

Na objavljenoj ilustraciji Meloni je prikazana u narandžastoj odeći nalik zatvorskoj uniformi, dok su Tramp i Netanjahu prikazani sa nacrtanom metom na čelu.

List koji je u vlasništvu grada Teherana, objavio je i druge slike generisane veštačkom inteligencijom na kojima su visoki zvaničnici prikazani u zatvorskim uniformama.

Među američkim zvaničnicima na tim slikama nalaze se državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset, komandant američke Centralne komande (CENTCOM) Bred Kuper i ambasador SAD u Izraelu Majk Hakabi.

Među izraelskim zvaničnicima navedeni su ministar odbrane Izrael Kac, ministar spoljnih poslova Gideon Sar i načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga, general-potpukovnik Ejjal Zamir.

Objavljivanje sporne liste usledilo je istog dana kada je objavljena pisana poruka ajatolaha Modžtabe Hamneija, sina iranskog vrhovnog lidera, u kojoj je zapretio "osvetom" protiv onih koje smatra odgovornim za smrt svog oca, ubijenog ajatolaha Alija Hamneija.