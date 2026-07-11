Komentari ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova o pregovorima o Ukrajini otkrili su dubinu razdora između Moskve i zapadnih lidera, prema rečima britanskog političara i novinara Džima Fergusona.

- Ovi komentari ističu produbljivanje diplomatskog razdora između Rusije i Zapada i pokreću nova pitanja o tome da li su konstruktivni pregovori sada mogući - napisao je Ferguson na društvenim mrežama.

Lavrov je ranije izjavio da je Rusija iscrpela svoje poverenje u želju Zapada za pregovorima.