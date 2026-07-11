Francuska je usvojila dugoročnu strategiju prema Zapadnom Balkanu u kojoj Srbiju vidi kao ključnu državu regiona i važnog partnera za ostvarivanje svojih geopolitičkih interesa, prenosi hrvatski Poslovni dnevnik.

Kako navodi autorka Ines Sabalić, naklonost Pariza prema Beogradu postala je posebno vidljiva nakon saznanja da je Francuska snažno lobirala u Evropskoj komisiji za otvaranje novog klastera u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Iako taj predlog na kraju nije prošao zbog protivljenja u Savetu EU, francuske vlasti želele su da pokažu Beogradu da imaju političku volju da podrže evropski put Srbije.

List navodi da takav odnos nije slučajan, već predstavlja deo zvanične francuske strategije prema Zapadnom Balkanu, usvojene još 2019. godine. Prema toj strategiji, Srbija ima ključnu ulogu u nastojanjima Pariza da u narednih 30 do 50 godina pariraju Rusiji i Kini.

U tom kontekstu posmatra se i odluka Francuske da Srbiji proda borbene avione „Rafal“, uprkos kritikama koje su zbog toga stizale iz Hrvatske. Prema pisanju Poslovnog dnevnika, francuski zvaničnici smatraju da se radi o delu šire geopolitičke strategije, a ne o favorizovanju Beograda u odnosu na članice Evropske unije i NATO-a.

Autorka podseća i da je hrvatski predsednik Zoran Milanović ranije kritikovao Pariz zbog prodaje „Rafala“ Srbiji, kao i zbog odluke Francuske da ne učestvuje na vojnoj paradi povodom 30 godina od operacije „Oluja“. Prema navodima lista, francuske diplomate procenile su da je takav potez više u skladu sa dugoročnom strategijom prema Zapadnom Balkanu.

Kako zaključuje Poslovni dnevnik, Francuska smatra da je Srbija ključna država Balkana i da će upravo odnosi sa Beogradom imati presudan značaj za budući politički i bezbednosni razvoj regiona, bez obzira na aktuelne izazove u procesu evropskih integracija.