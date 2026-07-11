U emisiji „Solovjev Live“, emitovanoj 9. jula 2026. godine pod naslovom „Mihail Hazin o Trampu, globalistima i fatalnim greškama megaregulatora“, ekonomista Mihail Hazin i voditelj Vladimir Solovjev analizirali su globalnu finansijsku krizu, strukturu moći u Sjedinjenim Američkim Državama i unutrašnju ekonomsku politiku Rusije.

Tokom razgovora, sagovornici su izneli oštre ocene o neodrživosti trenutnog bankarskog sistema i delovanju finansijskih vlasti.

Akademska zajednica, prema tvrdnji Mihaila Hazina, izbegava konflikte sa potencijalnim izvorima finansiranja, što dovodi do potpunog zastoja u njenom radu i rezultira neadekvatnim analizama ekonomije kako u Rusiji, tako i na Zapadu.

Finansijski sistem u Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadnoj Evropi postao je nezaustavljiv jer njime upravljaju bankari koji su uvećali udeo svoje imovine sa 5% u 1913. godini na sadašnjih 70%.

Hazin je objasnio da je ovaj rast ostvaren kroz tri istorijske faze: osnivanjem Federalnih rezervi (FED) 1913. godine, Bretonvudskom konferencijom 1944. godine i kasnijim sistemskim promenama.

Trenutna ekonomska kriza, prema rečima Hazina, ušla je u inflatorni ćorsokak jer količina novca potrebna za saniranje finansijskih rupa prevazilazi kapacitete štamparija, a dalja emisija direktno ubrzava inflaciju.

On je naveo podatak da je industrijska inflacija u SAD od početka godine porasla četiri puta, odnosno sa 3,5% u januaru na 13,1% na kraju maja, dok će podaci za jun biti naknadno objavljeni.

Hazin tvrdi da su Donald Tramp i Ursula fon der Lajen samo najamni menadžeri koje kontrolišu stvarni vlasnici sistema i da njihovi lični prihodi, poput Trampove zarade od 2,2 milijarde dolara (od čega milijarda potiče od mim-kriptovaluta), ne menjaju njihovu poziciju u strukturi moći.

Trenutni sistem selekcije elita je duboko ešaloniran, zahteva specifično obrazovanje i strogo definisan karijerni put, zbog čega stvarni vladari moraju potpuno srušiti upravljački aparat ako žele da zadrže moć.

Osvrćući se na Trampovu biografiju, Hazin je podsetio da je bivši američki predsednik pohađao vojnu akademiju u Njujorku, radio kao investitor u nekretnine, glumio u filmu „Sam u kući 2“ i uspešno organizovao izbore za Mis univerzuma.

Voditelj Vladimir Solovjev je dodao da je Tramp dugi niz godina vodio popularnu televizijsku emisiju „Šegrt“ (The Apprentice), gde je po gledanosti nadmašio Arnolda Švarcenegera, kao i da je učestvovao u programima Svetske rvačke federacije (WWF).

Solovjev je ocenio da je Tramp načitan, pametan i paradoksalan čovek koji je postizao uspeh u svim oblastima, iako je rođen sa privilegijama.

Kriza u Sjedinjenim Američkim Državama produbljuje se erozijom tradicionalnog biračkog tela koje unosi novu političku kulturu, što dovodi do rušenja liberalnog modela koji je dominirao 35 godina, naglasio je Solovjev.

On smatra da takozvani novi marksisti zapravo pripadaju istoj liberalnoj eliti, navodeći primer Baraka Obame kao apsolutno sistemskog političara odgojenog u profesorskoj sredini, čiji je otac bio Kenijac, dok za majku postoje sumnje da je bila povezana sa CIA-om.

Hazin je potvrdio da su istorijski revolucionari uglavnom poticali iz inteligentnih i sistemskih porodica pre nego što bi počeli da ruše državu.

U kontekstu unutrašnje politike Rusije, Solovjev je postavio pitanje kako pobediti u sukobu ako Ministarstvo finansija i državni organi sa posebnim statusom onemogućavaju unutrašnje investicije.

Meta kritike bio je zamenik guvernera Centralne banke Ksenofont Bezzabotkin, za koga je Solovjev naveo da se u ratnim okolnostima bavi neadekvatnim vizuelnim detaljima umesto suštinskom analizom.

Hazin je oštro kritikovao najavu megaregulatora o podizanju kamatne stope kao odgovoru na rast cena benzina, ističući da rukovodstvo ne razume nemonetarni karakter trenutne inflacije.

Napomenuvši da je o tome napisao obiman izveštaj, Hazin je zaključio predlogom da zvaničnici Centralne banke na sopstvenim vozilima istaknu oznake institucije i odu na benzinske pumpe kako bi u direktnom razgovoru saznali šta građani misle o njihovim merama.