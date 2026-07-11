Pilot američkog lovca F-35 našao se u neobičnoj situaciji tokom zajedničke rusko-kineske vazdušne patrole iznad zapadnog Pacifika, prenosi kineski portal Sohu.

Prema navodima tog medija, incident se dogodio kada je nekoliko američkih borbenih aviona, koji su nedavno raspoređeni u Japanu, pratilo grupu ruskih i kineskih letelica tokom zajedničke misije.

Sohu navodi da je u jednom trenutku pilot američkog F-35 pokušao da se približi ruskom strateškom bombarderu Tu-95MS.

Kako tvrdi kineski portal, ubrzo su mu se sa obe strane približili kineski lovac J-16 i ruski Su-35, čime se američki avion našao između dve letelice.

"Zamislite šta je prolazilo kroz glavu pilota"

Komentator kineskog portala ocenjuje da je situacija bila veoma neprijatna za američkog pilota.

- Zamislite šta je mislio pilot u kokpitu F-35 kada se našao između ruskog i kineskog aviona. Sa jedne strane bio je J-16 sa jasno vidljivim raketama ispod krila, a sa druge ruski Su-35, poznat po izuzetnoj manevarskoj sposobnosti i snažnom naoružanju - navodi se u tekstu.

Sohu ovaj događaj opisuje kao ozbiljan incident tokom zajedničke rusko-kineske patrole.

Nezavisna potvrda navoda kineskog portala za sada nije objavljena, niti su se američke, ruske ili kineske vlasti zvanično oglasile povodom ovog događaja.

Izvor: Sohu