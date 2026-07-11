Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je "upravo završio" lekarski pregled u Vojnom medicinskom centru Volter Rid i da je odlično prošao na kognitivnom testu koji je sam zatražio.

"Upravo sam završio savršen lekarski pregled u Volter Ridu. To radim svakih šest meseci, a zatražio sam i novi kognitivni test, jedini predsednik koji je to uradio tri puta, i sve sam ih položio odličnim uspehom - odgovorio sam tačno na svako pitanje", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je takođe oštro kritikovao novinarku Njujork tajmsa Megi Haberman, nazivajući njenu novu knjigu o njemu "lažnom" i pozvao javnost da je ne kupuje.

Naveo je da Haberman "pogrešno izveštavala deset godina" i optužio je da je 90 odsto njene knjige „Promena režima: Unutar imperijalnog predsedništva Donalda Trampa“, koja je izašla ove godine, "lažna vest".

On je dodao da će ona, kako je naveo, "platiti cenu" kada tužba od više milijardi protiv Njujork tajmsa stigne pred sud.

Tramp je istakao da nema ništa protiv negativnih tekstova ukoliko su tačni, ali da se protivi onome što je nazvao "lažnim izveštavanjem".

Govoreći o svom predsedničkom mandatu, Tramp je naveo da je cilj takvog izveštavanja bio da izgubi izbore, ali je dodao da "dok sedi u Ovalnom kabinetu, jasno je da to nije uspelo".

Tramp je u objavi kritikovao i novinara Džonatana Svona, saradnika Megi Haberman, tvrdeći da ni on ni Haberman ne bi mogli da ostvare visok rezultat na takvom testu.

"Spreman sam da se opkladim da nisu mogli da tačno odgovore na 50 odsto pitanja. U svakom slučaju, ne kupujte njihovu knjigu, to je smeće", poručio je američki predsednik.

Tramp je u junu napunio 80 godina.

Ministarstvo pravde SAD uputilo je ranije sudske pozive za više novinara lista Njujork tajms, zahtevajući da svedoče pred velikom porotom u okviru istrage o curenju informacija u vezi sa bezbednosnim aspektima novog predsedničkog aviona Air Force One, koji su Sjedinjenim Američkim Državama donirale vlasti Katara.