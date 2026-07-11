Snažno nevreme zahvatilo je danas delove Slovenije, dok je kroz zemlju prošlo više lokalizovanih olujnih ćelija praćenih obilnim pljuskovima, jakim vetrom i gradom.

Najteže je pogođeno šire područje Dramelja, gde je, prema navodima stanovnika koje prenosi meteorološki portal Neurje.si, padao grad veličine oraha.

Nevreme je izazvalo velike probleme u saobraćaju, a brojni vozači pokušali su da zaštite svoja vozila od grada zaustavljajući se ispod nadvožnjaka, pa čak i u tunelima.

Zbog zaustavljenih vozila navodno došlo i do sudara

Institut Reševalni pas (Sigurnosni pojas) saopštio je da je takvo ponašanje izuzetno opasno i neodgovorno.

Prema nezvaničnim informacijama, zbog vozila koja su stajala u jednom od tunela došlo je i do saobraćajne nezgode.

- Prema nezvaničnim informacijama, čak je došlo i do sudara u jednom od tunela zbog zaustavljenih vozila. Izuzetno glup, opasan, nerazuman i lud potez - naveli su iz Instituta.

Dodali su da su vozači na tom delu puta imali mogućnost da siđu sa auto-puta svega nekoliko sekundi pre nadvožnjaka i izbegnu ovakvu situaciju.

Grad je tokom dana padao i u Koruškoj, dok je Agencija za životnu sredinu Slovenije (Arso) izdala najviši stepen upozorenja na mogućnost grada za Belu Kranjsku, Dolenjsku, Korušku, Savinjsku i Spodnje Posavje.

Žuto upozorenje na oluje trenutno je na snazi za celu Sloveniju, uz upozorenje na jake pljuskove, grmljavinu, udare vetra i lokalnu pojavu grada.

Saobraćajno-informativni centar apelovao je na vozače da brzinu prilagode uslovima na putu i podsetio da je zaustavljanje ispod nadvožnjaka i u tunelima zabranjeno i izuzetno opasno.

Izvor: Neurje.si, Arso