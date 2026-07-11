Ambasade Litvanije, Letonije i Estonije u Moskvi zvanično su negirale navode ruskih vlasti da su dozvolile Ukrajini da koristi njihov vazdušni prostor za napade na teritoriju Ruske Federacije.

U zajedničkom saopštenju, koje je dostavljeno ruskom Ministarstvu spoljnih poslova, navedeno je da su takve tvrdnje potpuno neosnovane.

- Baltičke države nisu otvorile svoj vazdušni prostor za izvođenje bilo kakvih napada na ciljeve u Rusiji. Odbacujemo tvrdnje Rusije kao potpuno neosnovane - navodi se u saopštenju.

Predstavnici tri baltičke države ističu da je njihov zvanični stav po tom pitanju dosledan i da je više puta javno iznošen na različitim nivoima.

Protestna nota zbog optužbi Rusije

U istom saopštenju Litvanija, Letonija i Estonija optužile su Rusiju da, prema njihovim tvrdnjama, nastavlja da širi lažne informacije i podiže tenzije u regionu.

Litvansko Ministarstvo spoljnih poslova prethodno je uputilo protestnu notu Moskvi nakon izjava zamenika ruskog ministra spoljnih poslova Mihaila Galuzina.

Galuzin je 4. jula izjavio da baltičke zemlje, prema tvrdnjama ruske strane, pomažu ukrajinskim oružanim snagama tako što Kijevu omogućavaju vazdušne koridore za izvođenje udara na rusku teritoriju.

Baltičke zemlje odbacuju te navode i insistiraju da njihove teritorije nisu korišćene za takve aktivnosti.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Litvanije / rusko Ministarstvo spoljnih poslova