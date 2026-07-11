Ratko Krsmanović iz Mreže za zaštitu čovečanstva ocenio je u emisiji "Novi Sputnjik poredak" da je samit NATO u Ankari, iako najavljivan kao istorijska prekretnica i početak takozvanog "NATO 3.0", protekao u atmosferi velikih političkih tenzija.

Prema njegovim rečima, Donald Tramp je na početku samita oštro kritikovao evropske saveznike zbog toga što, kako tvrdi, nisu pružili veću podršku američkim potezima prema Iranu, uz upozorenje da bi Sjedinjene Američke Države mogle da povuku deo svojih vojnika iz Evrope.

Krsmanović smatra da je takav nastup bio deo pregovaračke strategije koja je, prema njegovoj oceni, rezultirala sklapanjem novih ugovora o kupovini američkog naoružanja.

Kao primer navodi da su Velika Britanija i Holandija potpisale ugovor o kupovini amfibijskih brodova vredan 3,2 milijarde dolara, uz više drugih vojnih aranžmana.

Sve vidljivije podele unutar Alijanse

Krsmanović ocenjuje da su tokom samita postale vidljive i razlike među članicama NATO.

Kako navodi, pojedine države, poput Poljske, baltičkih i nordijskih zemalja, podržavaju značajno povećanje izdvajanja za odbranu, dok se mediteranske članice tome protive zbog ekonomskih ograničenja.

Prema njegovoj oceni, povećanje vojnih izdvajanja sa dva na pet odsto bruto domaćeg proizvoda moglo bi da dovede do smanjenja ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, penzioni sistem i socijalnu zaštitu.

Egerić: NATO vojske iscrpljene dugotrajnim sukobima

Pukovnik u penziji Sreten Egerić ocenio je da bi samit u Ankari trebalo da označi početak nove faze razvoja NATO, ali smatra da se Alijansa suočava sa ozbiljnim izazovima.

On tvrdi da su američke oružane snage iscrpljene dugotrajnim angažmanima u Iraku i Avganistanu, dok su evropske članice, prema njegovoj oceni, značajno oslabile svoje vojne kapacitete zbog podrške Ukrajini.

Egerić smatra da evropske zemlje zbog toga teško mogu da povećavaju izdvajanja za odbranu, posebno imajući u vidu visoku zaduženost pojedinih država.

Prema njegovoj oceni, evropski lideri nastavljaju da podržavaju Ukrajinu jer bi priznanje neuspeha dosadašnje politike, kako tvrdi, imalo ozbiljne političke posledice po njihove vlade.

Na kraju ocenjuje da planovi o transformaciji Alijanse u "NATO 3.0" za sada ostaju više politička ambicija nego realno ostvariv projekat.

Izvor: Sputnjik – emisija "Novi Sputnjik poredak"