Vrhovni vođa Islamske Republike Iran, ajatolah Sejed Možtaba Hamnei, uputio je snažnu poruku u kojoj je obećao osvetu za poginulog lidera Alija Hamneija i sve stradale u američkoj agresiji.
Zakleo se na osvetu za poginulog ajatolahala Ali Hamneija i ostale stradale.
- Našem poginulom vođi poručujem: zaklinjemo se da ćemo osvetiti tvoju čistu krv i krv svih mučenika koji su pali u ova dva nedavna rata agresije - rekao je.
Modžtaba Hamnei je istakao da će, prema njegovim rečima, osveta biti sprovedena bez obzira na okolnosti.
- Ova osveta je volja našeg naroda i sigurno će biti izvršena - rekao je Hamnei.
Dodao je da će odgovorni za napade na Iran snositi posledice.
- Poželeće mirnu smrt, ali je neće dočekati - dodao je.
Iranski verski lider uputio je i direktnu pretnju onima koje smatra odgovornim.
- Zločinci koji su odgovorni, čija je lista javno poznata od vrha do dna, poželeće da umru mirnom smrću u svom krevetu. Ali tu neispunjenu želju odneće sa sobom u grob. Ovo ne zavisi od pojedinaca - istakao je Hamnei.
Hamnei je naglasio da, prema njegovim rečima, sprovođenje osvete ne zavisi od njega niti od drugih državnih zvaničnika.
- Neka znaju da ovo ne zavisi od mene niti od drugih zvaničnika. Bili mi ovde ili ne, to će biti ostvareno i uskoro će svaki slobodan čovek na svetu ispuniti deo ove božanske misije - poentirao je Modžtaba.
Za sada nije precizirano na koje konkretne akcije ili mete se ove pretnje odnose.
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