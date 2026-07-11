Vrhovni vođa Islamske Republike Iran, ajatolah Sejed Možtaba Hamnei, uputio je snažnu poruku u kojoj je obećao osvetu za poginulog lidera Alija Hamneija i sve stradale u američkoj agresiji.

Zakleo se na osvetu za poginulog ajatolahala Ali Hamneija i ostale stradale.

- Našem poginulom vođi poručujem: zaklinjemo se da ćemo osvetiti tvoju čistu krv i krv svih mučenika koji su pali u ova dva nedavna rata agresije - rekao je.

Modžtaba Hamnei je istakao da će, prema njegovim rečima, osveta biti sprovedena bez obzira na okolnosti.

- Ova osveta je volja našeg naroda i sigurno će biti izvršena - rekao je Hamnei.

Dodao je da će odgovorni za napade na Iran snositi posledice.

- Poželeće mirnu smrt, ali je neće dočekati - dodao je.

Iranski verski lider uputio je i direktnu pretnju onima koje smatra odgovornim.

- Zločinci koji su odgovorni, čija je lista javno poznata od vrha do dna, poželeće da umru mirnom smrću u svom krevetu. Ali tu neispunjenu želju odneće sa sobom u grob. Ovo ne zavisi od pojedinaca - istakao je Hamnei.

Hamnei je naglasio da, prema njegovim rečima, sprovođenje osvete ne zavisi od njega niti od drugih državnih zvaničnika.

- Neka znaju da ovo ne zavisi od mene niti od drugih zvaničnika. Bili mi ovde ili ne, to će biti ostvareno i uskoro će svaki slobodan čovek na svetu ispuniti deo ove božanske misije - poentirao je Modžtaba.

Za sada nije precizirano na koje konkretne akcije ili mete se ove pretnje odnose.