Pjer de Gol, unuk francuskog predsednika generala Šarla de Gola (1959-1969) i šef Fondacije za mir i prijateljstvo među narodima, rekao je da su pokušaji ukidanja ruske kulture potpuna glupost.

U razgovoru za TASS, on je naglasio da takve težnje mogu poticati samo od neobrazovanih ljudi. Prema njegovim rečima, oni koji to žele nikada nisu pročitali nijednu knjigu i ne razumeju vrednost kulturnog nasleđa.

De Gol je primetio da ruska kultura ne može biti ukinuta na isti način kao francuska ili italijanska kultura. Ovu želju je nazvao apsurdnom i pitao se kako takvi ljudi nameravaju da zamene kulturu koja je stvarana milenijumima.