Broj povređenih u ruskom noćnom napadu na Kijev porastao je na 12, među kojima je i dvoje dece, saopštile su ukrajinske vlasti.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo je na Telegramu da su među povređenima deca uzrasta 10 i 11 godina.

- U glavnom gradu je, usled neprijateljskog napada, povređeno 12 osoba. Među ranjenima je i dvoje dece, uzrasta 10 i 11 godina - napisao je Kličko.

Kako prenosi Ukrinform, u Kijevu je otvoren centar za pomoć stanovnicima pogođenim napadom, koji se nalazi u ulici Trostjanjecka 47.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je ranije da je većina vazdušnih ciljeva lansiranih tokom noći oborena, osim balističkih raketa.

Prema podacima ukrajinskih Vazduhoplovnih snaga, protivvazdušna odbrana oborila je dve navođene rakete H-59/H-69 vazduh-zemlja i 111 bespilotnih letelica koje su ruske snage lansirale od večeri 10. jula.

U Sumiju pogođeno autobusko stajalište

U odvojenom ruskom napadu na grad Sumi poginule su najmanje četiri osobe, među kojima je i jedno dete, saopštio je načelnik Sumske regionalne vojne uprave Oleg Grigorov.

- Ruska vojska je izvela napad KAB-ovima na civilnu infrastrukturu Sumija, ubivši četiri osobe, uključujući dete - rekao je Grigorov

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Prema njegovim rečima, napad je izveden na području kroz koje prolazi javni prevoz.

- Epicentar jednog od udara bio je put i stajalište javnog prevoza. Neprijatelj je očigledno bio svestan da će i civili biti pogođeni - naveo je Grigorov.

Dodao je da su najmanje tri osobe zadobile teške povrede.

Izvor: Ukrinform